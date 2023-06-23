СМИ: в России предложили запретить цветные пластиковые бутылки

В России могут запретить до пяти видов пластиковой упаковки, сообщают «Известия».

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Как ожидается, это произойдет в 2024 году. К 2030 году это количество планируется увеличить до 20. Как заявил Российский экологический оператор, постепенность изменений нужна для того, чтобы в РФ появились все необходимые мощности для переработки, а у бизнеса было время подготовиться к нововведениям.

Главная цель — отказ от не экологичной тары. На первом этапе оператор предлагает ограничить распространение пластиковых бутылок нетрадиционного цвета, а также остановить оборот тонкой термоусадочной пленки, используемой для этикеток, сумки-сетки для овощей и фруктов, пластикового пакета с донышком дой-пак и пластиковых капсул для кофе.

Ранее Минпромторг разъяснил свою позицию по пластиковым изделиям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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