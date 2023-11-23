«ИИ требует осознанности»: В отрасли назвали последствия выдачи субсидий за нейросети

«Конечно, это подтолкнет к использованию нейросетей и искусственного интеллекта. Это еще один способ их получения, без такой мотивации никак. Это в большей степени затронет те сферы, которые применяют компьютерную работу, в меньшей степени – где ручная работа. Если говорить, например, про безопасность заводов – они безопасны, потому что там намного меньше применяется работа, в которую можно интегрировать нейросети. Я допускаю, что это будет применимо для медицины, для образования, для промышленности в меньшей степени все-таки. Но здесь вопрос в том, сколько будет стоить интеграция. Это очень большие объемы, компании начнут с каких-то линейных задач», - объяснил Жадан.

При этом, по его словам, работников в таком случае придется дополнительно обучать, так как нейросети не всегда выдают точные данные.

«Будет проблема с осознанностью, потому что не так много людей обучены для применения нейросетей. В этом случае первое, что нужно сделать, понять принцип работы – как это было с компьютером, иначе могут возникнуть проблемы с непониманием инструментов, что чревато последствиями. Как минимум, нейросети сегодня могут выдавать не очень точные данные, если они неправильно настроены. В этом случае человек должен понимать, когда ему нужно включиться в работу», - резюмировал он.

Ранее депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман заявил, что нейросети уже научились очень хорошо «пересказывать чужие мысли своими словами, заодно подгоняя их под текущую повесточку». В этой связи он призвал журналистов осваивать профессии землекопа и швеи-мотористки, передает «Радиоточка НСН».

