«ИИ требует осознанности»: В отрасли назвали последствия выдачи субсидий за нейросети
Менеджер по интеграции нейросетей Александр Жадан заявил НСН, что применение искусственного интеллекта сегодня возможно не везде, для этого также требуется дополнительно обучать работников.
Применение искусственного интеллекта сегодня возможно в медицине и образовании, для промышленности это небезопасно, заявил руководитель проекта по интеграции нейросетей в TenChat Александр Жадан в беседе с НСН.
Вице-премьер РФ Чернышенко ранее заявил ТАСС, что использование искусственного интеллекта станет обязательным для компаний, которые хотят получать субсидии от государства, схему начнут тестировать в 2024 году.
«Конечно, это подтолкнет к использованию нейросетей и искусственного интеллекта. Это еще один способ их получения, без такой мотивации никак. Это в большей степени затронет те сферы, которые применяют компьютерную работу, в меньшей степени – где ручная работа. Если говорить, например, про безопасность заводов – они безопасны, потому что там намного меньше применяется работа, в которую можно интегрировать нейросети. Я допускаю, что это будет применимо для медицины, для образования, для промышленности в меньшей степени все-таки. Но здесь вопрос в том, сколько будет стоить интеграция. Это очень большие объемы, компании начнут с каких-то линейных задач», - объяснил Жадан.
При этом, по его словам, работников в таком случае придется дополнительно обучать, так как нейросети не всегда выдают точные данные.
«Будет проблема с осознанностью, потому что не так много людей обучены для применения нейросетей. В этом случае первое, что нужно сделать, понять принцип работы – как это было с компьютером, иначе могут возникнуть проблемы с непониманием инструментов, что чревато последствиями. Как минимум, нейросети сегодня могут выдавать не очень точные данные, если они неправильно настроены. В этом случае человек должен понимать, когда ему нужно включиться в работу», - резюмировал он.
Ранее депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман заявил, что нейросети уже научились очень хорошо «пересказывать чужие мысли своими словами, заодно подгоняя их под текущую повесточку». В этой связи он призвал журналистов осваивать профессии землекопа и швеи-мотористки, передает «Радиоточка НСН».
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