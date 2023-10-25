«Нейросеть вместо бубнильщиков!»: Актриса дубляжа Бакина о конкуренции с ИИ

Нейросеть позволит представителям «бездушного поколения» не чувствовать себя дураками на фоне усредненности, сказала в эфире НСН Марина Бакина.

Искусственный интеллект (ИИ) может заменить плохих актеров озвучки, но не профессионалов, заявила в интервью НСН актриса дубляжа Марина Бакина, озвучивавшая в России Джулию Робертс.

Ранее актриса Лариса Брохман высказала мнение, что ИИ может быть эффективен при озвучивании документальных фильмов и рекламы, но при дубляже или озвучке мультфильмов не заменит живых актеров.

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«Что касается объявлений в аэропорту или на вокзале, ради Бога, но если говорить об озвучке кино, в том числе документального… Когда читает актер, у него эмоциональный посыл, он выражает свою позицию, если это хороший артист, а не бубнильщик, которого вполне может заменить ваш искусственный интеллект», - сказала Бакина.

При этом она посетовала на «бездушность» современных актеров, предположив, что в сравнении с нейросетями они не чувствую себя дураками.

«Если нас смогут заменить ИИ, пускай заменяют. Но у нас и так растет достаточно бездушное поколение. Если все это еще будет вот такое эмоционально не окрашенное без внутреннего содержания, мы усугубим то, что уже получили. Видимо, нынешнее поколение больше устроит такая усредненность, чтобы себя же дураками себя не чувствовать», - заключила собеседница НСН.

Сын Владимира Высоцкого, актер Никита Высоцкий ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что желает успеха авторам фильма «Володя», при создании которого будет использоваться искусственный интеллект.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
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