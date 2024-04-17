«Острая конкуренция»: Ресторатор сравнил заведения Москвы и Петербурга

«Эти рестораны действительно хорошие и достойные, но это просто частная премия, которая не проходит никакого контроля. Мы давно говорим, что надо сделать премию от города, а не такую коммерческую. Должна быть независимая комиссия, это должно быть объективно. Эти рестораны я критиковать, конечно, не могу, сама премия вызывает вопросы, ведь на этом зарабатывают организаторы. Было бы хорошо, чтобы Москва создала объективную премию по примеру отелей с понятными оценками и критериями», - объяснил Миронов.

По словам ресторатора, догнать заведения Москвы сегодня не может даже Санкт-Петербург, в столице заведений в десять раз больше и много «лучших».

«У нас очень много достойных регионов по ресторанам. У нас в Москве есть очень достойные рестораны, но с менее движовыми пиарщиками. Москва, конечно, сегодня на первом месте по качеству ресторанов, потому что здесь самая острая конкуренция. Очень многие профессионалы, включая поваров, едут сюда. Очень многие пытаются развиваться здесь. В Санкт-Петербурге уровень тоже хороший, но в Москве больше и лучше. Если откроешь хороший ресторан в Красноярске, развития не будет, потому что ты будешь и так лучшим. А в Москве много лучших, все время идет попытка кого-то обогнать. Москва движется вперед на этих условиях, в столице в десять раз больше ресторанов, чем в любом другом городе. В Казани есть шикарные рестораны, везде есть, но не так много», - резюмировал собеседник НСН.

В 2021 году Москва стала первым городом в странах СНГ, рестораны которого отметили звездами гида «Мишлен». Награды получили девять заведений, они вошли в гид по Москве на 2022 год. После гид Michelin уточнил статус получивших награду российских ресторанов в 2023 году, награды гастрономического гида распространяются только на год получения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

