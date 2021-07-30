Доллар впервые за июль упал ниже 73 рублей
В ходе пятничных торгов на Московской бирже курс доллара опустился ниже 73 рублей.
Как отмечает ТАСС, такое падение доллара произошло впервые с начала июля.
Между тем, официальный курс Банка России по состоянию на 30 июля составляет 73,17 руб. за доллар. 29 июля доллар стоил 73,61 руб.
Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко говорила в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что существенный рост цен на квартиры в России связан с падением рубля «ниже плинтуса».
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