Назван желаемый размер сбережений россиян для комфортной жизни
В среднем каждой российской семье необходимо 1,3 млн рублей, для того, чтобы чувствовать себя уверенно, следует из опроса ООО СК «Сбербанк страхование жизни» и НПФ Сбербанка, сообщают «Известия».
При этом жителям Москвы требуется 1,8 млн рублей в качестве сбережений, Владивостока — 1,7 миллиона рублей, Санкт-Петербурга — 1,6 миллиона рублей.
Чаще всего накоплениями занимаются жители Томска, Кирова, Красноярска, Хабаровска и Саратова. Около 40% респондентов сообщили, что сберегают постоянно или время от времени, откладывая в среднем почти по двадцать процентов от своего дохода.
Ранее эксперт рассказала о важности «финансовой подушки безопасности», которую при этом лучше не переводить в другие валюты, а хранить в рублях, сообщила Анастасия Тарасова.
По ее словам, «подушка» создается на тот случай, если человек по каким-либо причинам лишается источника заработка.
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