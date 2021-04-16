Назван желаемый размер сбережений россиян для комфортной жизни

При этом жителям Москвы требуется 1,8 млн рублей в качестве сбережений, Владивостока — 1,7 миллиона рублей, Санкт-Петербурга — 1,6 миллиона рублей.

Чаще всего накоплениями занимаются жители Томска, Кирова, Красноярска, Хабаровска и Саратова. Около 40% респондентов сообщили, что сберегают постоянно или время от времени, откладывая в среднем почти по двадцать процентов от своего дохода.

Ранее эксперт рассказала о важности «финансовой подушки безопасности», которую при этом лучше не переводить в другие валюты, а хранить в рублях, сообщила Анастасия Тарасова.

По ее словам, «подушка» создается на тот случай, если человек по каким-либо причинам лишается источника заработка.

