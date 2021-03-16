Назван способ заработать на растущем рубле
Прежде, чем вложиться в рубль в момент роста, нужно проанализировать, как долго национальная валюта будет расти, после чего найти способы заработка, сообщает «Прайм» со ссылкой на финансового советника Анну Харченко.
По ее словам, не стоит реагировать на колебания курса рубля, если период инвестиций очень короткий. При этом «торговля фьючерсами несет очень высокие риски», – отметила советник.
В настоящее время на рубль влияет ослабление рисков санкций и растущие цены на нефть, отметила советник.
К концу апреля на фоне повышения стоимости нефтепродуктов и укреплении российского рубля произойдет обвал доллара США. Он будет торговаться на уровне 70 рублей. Об этом заявляет финансовый аналитик Андрей Кузнецов «Вечерней Москве».
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