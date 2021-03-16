Назван способ заработать на растущем рубле

По ее словам, не стоит реагировать на колебания курса рубля, если период инвестиций очень короткий. При этом «торговля фьючерсами несет очень высокие риски», – отметила советник.

В настоящее время на рубль влияет ослабление рисков санкций и растущие цены на нефть, отметила советник.

К концу апреля на фоне повышения стоимости нефтепродуктов и укреплении российского рубля произойдет обвал доллара США. Он будет торговаться на уровне 70 рублей. Об этом заявляет финансовый аналитик Андрей Кузнецов «Вечерней Москве».

