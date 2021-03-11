Госдуме от «дохлого» доллара не сбежать

Собеседник НСН добавил, что перед Россией стоит задача трансформации международной валютной системы, чтобы российская экономика была защищена от внешних шоков.

«Независимости от доллара в обозримом будущем я не вижу. Это было заявлено при Трампе, это заявляется и сейчас. Говорят – да, международная валютная финансовая система страдает огромным количеством изъянов, она больна, доллар не состоятелен во многих отношениях, поэтому мы должны менять эту систему. Чем будет заменено, как, на что будет опираться доллар? Есть тенденции к тому, чтобы все-таки найти способ привязки валют, работающих на международных рынках, к какому-то серьезному материальному активу. Недавно золото стало из актива третьей категории активом первой категории, по ликвидности приравненным к конвертируемым валютам. Это выходит за пределы наших радостных заявлений, но, тем не менее, шаги сделаны. Они, действительно, симптоматичны, но задача стоит другая – создать систему, которая бы защитила экономику России от внешних шоков. Вопрос стоит о трансформации международной валютной системы. Нужна закрытая система денежных расчетов. Задача поставлена, но пока только ведутся разработки», - рассказал эксперт.

Володин заявлял, что в конце февраля Россия поменяла валютную структуру средств Фонда национального благосостояния, включив в нее японскую йену и китайский юань. При этом, подчеркнул Володин, доля долларов США и евро снизилась с 45% до 35%, доля фунта стерлингов осталась на уровне десяти процентов.

