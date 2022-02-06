Назван самый выгодный способ покупки валюты
Наиболее выгодно купить валюту можно на бирже, поскольку это происходит напрямую на рынке, где нет банковской комиссии и наценки, сообщает «Прайм» со ссылкой на эксперта Академии управления финансами и инвестициями Алексея Кричевского.
По его словам, для этого нужно открыть брокерский счет. Для снятия средств нужно будет открыть валютный счет для перевода с брокерского счета.
Как отметил эксперт, покупка валюты на бирже выгоднее как на долгосрочный период, то есть для создания денежной подушки безопасности, так и для покупки валюты для путешествий.
Напомним, рубль стал самой недооцененной валютой в мире согласно опубликованному журналом The Economist «индексу бигмака». Российская валюта опустилась на последнее место списка валют, представленного в рейтинге.
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