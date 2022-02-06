Назван самый выгодный способ покупки валюты

По его словам, для этого нужно открыть брокерский счет. Для снятия средств нужно будет открыть валютный счет для перевода с брокерского счета.

Как отметил эксперт, покупка валюты на бирже выгоднее как на долгосрочный период, то есть для создания денежной подушки безопасности, так и для покупки валюты для путешествий.

Напомним, рубль стал самой недооцененной валютой в мире согласно опубликованному журналом The Economist «индексу бигмака». Российская валюта опустилась на последнее место списка валют, представленного в рейтинге.

