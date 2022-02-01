Назван самый дорогой город России для жизни

По информации ведомства, в Анадыре были зафиксированы самые высокие цены среди 290 городов и поселков городского типа: набор из 264 видов потребительских товаров и услуг здесь на 57% дороже по сравнению со средним показателем по России. Отмечается, что город на Чукотке становится самым дорогим для жизни уже в пятый раз.

За Анадырем следуют населенные пункты Камчатки и Якутии: Зырянка, Мирный, Палана и Петропавловск-Камчатский.

Самая низкая стоимость всего набора из потребительских товаров и услуг зафиксирована в Назрани (Ингушетия), где цены на 25% ниже среднероссийских, пишет Газета.ру.

Интересно, что Москва и Санкт-Петербург не вошли в первую десятку рейтинга самых дорогих городов, отмечает телеканал «360».

