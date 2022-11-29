Назван простой способ накопить деньги

Он посоветовал не упускать момент покупки бумаг, которые на длинном горизонте могут показать хорошую доходность. Наиболее выгодно приобретать дешевые акции российских компаний в кризис, когда пессимисты устанавливают цену ниже, чем необходимо, а также диверсифицировать вложения. Эксперт отметил, что в долгосрочной перспективе такие ценные бумаги могут привести к доходности на уровне 50 процентов годовых на горизонте трех лет.

Чтобы иметь пассивный доход, необходимо не только уметь зарабатывать и инвестировать, но и экономить, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

