Назван простой способ накопить деньги

Граждане России могут накопить средства с помощью приобретения диверсифицированного пакета акций или паевых инвестиционных фондов, сообщает «Прайм» со ссылкой на директора по инвестициям УК «Открытие» Виталия Исакова.

Названа сумма, которую нужно накопить на «черный день»

Он посоветовал не упускать момент покупки бумаг, которые на длинном горизонте могут показать хорошую доходность. Наиболее выгодно приобретать дешевые акции российских компаний в кризис, когда пессимисты устанавливают цену ниже, чем необходимо, а также диверсифицировать вложения. Эксперт отметил, что в долгосрочной перспективе такие ценные бумаги могут привести к доходности на уровне 50 процентов годовых на горизонте трех лет.

Чтобы иметь пассивный доход, необходимо не только уметь зарабатывать и инвестировать, но и экономить, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Инвестиции
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