Назван способ получить пассивный доход

По ее словам, не надо платить за то, что можно получить бесплатно — например, пользоваться банковской картой, обслуживание которой не требует расходов. Отмечается, что счета лучше оплачивать наличными без комиссии, даже если для этого понадобится обратиться в несколько банков.

Также можно получать налоговые вычеты на детей, на образование, на лечение, на спорт. Эксперт порекомендовала добавить конверт для оставшихся средств и пополнять его за счет сэкономленного.

Портфель для получения пассивного дохода можно собрать самостоятельно. Новичкам не стоит вкладывать средства, например, в дивидендные российские акции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

