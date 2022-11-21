Назван способ получить пассивный доход
Чтобы иметь пассивный доход, необходимо не только уметь зарабатывать и инвестировать, но и экономить, сообщает «Прайм» со ссылкой на кандидата экономических наук и заместителя директора Института финансовой грамотности Финансового университета при правительстве России Валерию Минчичову.
По ее словам, не надо платить за то, что можно получить бесплатно — например, пользоваться банковской картой, обслуживание которой не требует расходов. Отмечается, что счета лучше оплачивать наличными без комиссии, даже если для этого понадобится обратиться в несколько банков.
Также можно получать налоговые вычеты на детей, на образование, на лечение, на спорт. Эксперт порекомендовала добавить конверт для оставшихся средств и пополнять его за счет сэкономленного.
Портфель для получения пассивного дохода можно собрать самостоятельно. Новичкам не стоит вкладывать средства, например, в дивидендные российские акции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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