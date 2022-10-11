Названа сумма, которую нужно накопить на «черный день»

Экономическая нестабильность заставляет людей раздумывать над тем, сколько денег необходимо иметь для того, чтобы пережить возможную потерю дохода, сообщает «Прайм» со ссылкой на финансового аналитика Наталью Ващелюк.

По ее словам, принято считать, что финансовая подушка безопасности должна быть равна сумме, достаточной для оплаты расходов семьи за три-шесть месяцев. Средства необходимо размещать в ликвидные инструменты. Речь идет о наличных деньгах, накопительных счетах и банковских депозитах.

Эксперт советует держать деньги сверх этой суммы, чтобы покрыть непредвиденные траты на медицину, авторемонт и подобное. Хранить «финансовую подушку» лучше в рублях, либо в валютах дружественных стран.

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