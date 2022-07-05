«Национальный чемпион!»: Для чего Потанину и Дерипаске слияние «Норникеля» с «Русалом»

«Намерение обсудить – это еще не значит, что сделка состоится. Сверка позиций и нахождение возможностей новых альянсов всегда открывает новые возможности для крупного бизнеса, поэтому консолидация возможностей в этот непростой период для обеих компаний наверняка представляет интерес. Вопрос будет только в стоимости и долях, но мне кажется, что перспективы этой сделки существуют», - сказал «Радиоточке НСН» председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Со своей стороны, президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич объяснил НСН, какие плюсы может получить компания – «национальный чемпион».

«В нынешней ситуации возможность реализации идеи слияния действительно увеличивается. Этому способствует санкционная активность западных стран: обе компании заинтересованы в создании крупного предприятия ("национального чемпиона"), которому не страшны санкции ввиду диверсифицированной деятельности и расширенной базы инвесторов и акционеров. Кроме того у компаний появились общие интересы в области зеленой повестки», - сказал Манкевич.

При этом он напомнил, что обсуждение слияния компаний началось еще в 2008 году, однако в 2017 году их владельцы отказались от этой идеи, так как не нашли возможности синергии.

По мнению Владимира Гутенева, руководство объединенной компанией может не быть главным приоритетом для Владимира Потанина и Олега Дерипаски.

«Мы не знаем, какие приоритеты для каждого из них, является ли основным приоритетом руководство компанией или получение части капитала в иных формах. Не уверен, что здесь руководство компанией является единственным и главным предметом обсуждаемой сделки», - сказал глава думского комитета.

При этом он объяснил, в каком случае объединенная компания получит господдержку.

«Господдержка зависит от стратегии, которую проводит та или иная компания. Если мы видим, что компания социально ответственная, является крупным налогоплательщиком и вкладывает прибыль, как в модернизацию развития производства, так и в развитие более глубоких переделов, то эти компании в первую очередь должны получать господдержку», - указал Гутенев.

Со своей стороны, Виталий Манкевич высказал мнение, что слияние компаний пойдет на пользу экономике России.

«Чем крупнее компания, тем проще получить господдержку. Слияние может иметь положительные последствия для экономики РФ, поскольку говорить о введении санкций на крупную компанию с широкой базой инвесторов и акционеров, чья продуктовая линейка разнообразна и востребована на международном рынке, гораздо труднее. Подобное слияние позволит защитить как само производство, так и экспортную отрасль алюминия и никеля. Сейчас трудно говорить о том, кто возглавит объединение, поскольку стороны только присматриваются к этой возможности. Необходимо отметить, что большая часть капитализации "Русала" состоит из дивидендов, выплачиваемых "Норникелем", поэтому при обсуждении данного вопроса важным будет то, во сколько будет оценен алюминиевый бизнес», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».