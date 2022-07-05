Потанин санкционировал переговоры по слиянию «Норникеля» с «Русалом»

Миллиардер Владимир Потанин, являющийся президентом «Норильского никеля», дал согласие на начало переговоров о слиянии компании с «Русалом».

«Я подтвердил согласие на начало процесса обсуждения слияния с "Русалом"», - сказал Потанин РБК.

Потанин заявил, что купил долю в «Тинькофф банке» за «сотни миллионов долларов»

Он отметил, что ранее отрицательно относился к подобным слияниям, но сейчас появились «другие факторы».

В частности, слияние компаний позволит приобрести дополнительную «санкционную устойчивость», отметил Потанин.

После этого заявление акции «Норникеля» выросли на 3%, а акции «Русала» - на 15%.

Потанин занимает второе место в списке богатейших бизнесменов России, по версии Forbes, с состоянием $17,3 млрд.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:РусалНорникель Миллиардеры
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