Потанин санкционировал переговоры по слиянию «Норникеля» с «Русалом»
Миллиардер Владимир Потанин, являющийся президентом «Норильского никеля», дал согласие на начало переговоров о слиянии компании с «Русалом».
«Я подтвердил согласие на начало процесса обсуждения слияния с "Русалом"», - сказал Потанин РБК.
Он отметил, что ранее отрицательно относился к подобным слияниям, но сейчас появились «другие факторы».
В частности, слияние компаний позволит приобрести дополнительную «санкционную устойчивость», отметил Потанин.
После этого заявление акции «Норникеля» выросли на 3%, а акции «Русала» - на 15%.
Потанин занимает второе место в списке богатейших бизнесменов России, по версии Forbes, с состоянием $17,3 млрд.
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