Наталья Сергунина рассказала о стенде Москвы на ЦИПР-2020

Пятая конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) открывается в Нижнем Новгороде. Правительство Москвы представит на ней современные практики применения искусственного интеллекта (ИИ), сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

На стенде также будет представлена информация о специальном правовом режиме для развития технологий искусственного интеллекта. В Москве он начал действовать в июле.

В Москве накопился большой опыт по внедрению самых современных решений, в том числе на базе искусственного интеллекта, заявила заммэра Наталья Сергунина.