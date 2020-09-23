Наталья Сергунина рассказала о стенде Москвы на ЦИПР-2020
Пятая конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) открывается в Нижнем Новгороде. Правительство Москвы представит на ней современные практики применения искусственного интеллекта (ИИ), сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.
На стенде также будет представлена информация о специальном правовом режиме для развития технологий искусственного интеллекта. В Москве он начал действовать в июле.
В Москве накопился большой опыт по внедрению самых современных решений, в том числе на базе искусственного интеллекта, заявила заммэра Наталья Сергунина.
«Специальный правовой режим даст разработчикам больше возможностей для тестирования и апробации их проектов», - сказала Сергунина, отметив, что это касается, например, беспилотных автомобилей, новейших технологий в медицине.
По ее словам, для российской столицы искусственный интеллект - это не абстрактная технология, а реальный инструмент повышения качества жизни горожан. ИИ-решения, которые используются в городских сервисах, помогают делать столицу еще более безопасной, комфортной и умной.
Ранее сообщалось, что Москва и Пекин заключили соглашение о сотрудничестве в сфере инноваций.
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