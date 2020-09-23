Наталья Сергунина рассказала о стенде Москвы на ЦИПР-2020

Пятая конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) открывается в Нижнем Новгороде. Правительство Москвы представит на ней современные практики применения искусственного интеллекта (ИИ), сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

На стенде также будет представлена информация о специальном правовом режиме для развития технологий искусственного интеллекта. В Москве он начал действовать в июле.

В Москве накопился большой опыт по внедрению самых современных решений, в том числе на базе искусственного интеллекта, заявила заммэра Наталья Сергунина.

Число участников Московского инновационного кластера превысило 17 тысяч

«Специальный правовой режим даст разработчикам больше возможностей для тестирования и апробации их проектов», - сказала Сергунина, отметив, что это касается, например, беспилотных автомобилей, новейших технологий в медицине.

По ее словам, для российской столицы искусственный интеллект - это не абстрактная технология, а реальный инструмент повышения качества жизни горожан. ИИ-решения, которые используются в городских сервисах, помогают делать столицу еще более безопасной, комфортной и умной.

Ранее сообщалось, что Москва и Пекин заключили соглашение о сотрудничестве в сфере инноваций.


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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:ТехнологииИнновацииМосква
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