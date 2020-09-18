Москва и Пекин заключили соглашение о сотрудничестве в сфере инноваций
Московский инновационный кластер (МИК) и научный парк «Чжунгуаньцунь» договорились о сотрудничестве по нескольким направлениям. Соответствующее соглашение было подписано перед началом заседания по председательством мэра Москвы Сергея Собянина в режиме видеоконференции с Пекином. Со стороны Китая в нём участвовали член постоянного комитета Пекинского горкома КПК Ван Нин и председатель совета университета Цинхуа в Пекине Чэнь Сюй.
По мнению Собянина, кооперация двух площадок может стать мощным драйвером развития столиц двух стран. «Москва готова к самому широкому сотрудничеству с партнерами из Китая», - отметил он.
Как рассказал руководитель фонда «Московский инновационный кластер» Анатолий Валетов, соглашение предполагает сотрудничество в сфере инноваций, исследований и разработок передовых направлений науки и технологий. В частности, речь идёт об использовании цифровой платформы Московского инновационного кластера i.moscow.
Соглашение между и китайским научным парком – один из шагов по реализации инициативы президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина о проведении годов российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+5 905 / сут.
Умерли
19 195+134 / сут.
Выздоровели
901 тыс.+5 339 / сут.
- Директора наркоклиники в Красноярске арестовали после пожара
- В Кремле оценили меры поддержки экономики в пандемию
- Кремль оценил призыв Кудрина дать россиянам больше денег
- «Слишком много абсурда». Песков высказался о бутылке с «Новичком» в деле Навального
- Новый адвокат Ефремова запросил для него условный срок
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru