Москва и Пекин заключили соглашение о сотрудничестве в сфере инноваций

Московский инновационный кластер (МИК) и научный парк «Чжунгуаньцунь» договорились о сотрудничестве по нескольким направлениям. Соответствующее соглашение было подписано перед началом заседания по председательством мэра Москвы Сергея Собянина в режиме видеоконференции с Пекином. Со стороны Китая в нём участвовали член постоянного комитета Пекинского горкома КПК Ван Нин и председатель совета университета Цинхуа в Пекине Чэнь Сюй.

По мнению Собянина, кооперация двух площадок может стать мощным драйвером развития столиц двух стран. «Москва готова к самому широкому сотрудничеству с партнерами из Китая», - отметил он.

Как рассказал руководитель фонда «Московский инновационный кластер» Анатолий Валетов, соглашение предполагает сотрудничество в сфере инноваций, исследований и разработок передовых направлений науки и технологий. В частности, речь идёт об использовании цифровой платформы Московского инновационного кластера i.moscow.

Соглашение между и китайским научным парком – один из шагов по реализации инициативы президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина о проведении годов российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества.

