Число участников Московского инновационного кластера превысило 17 тысяч

Число предприятий, который входят в Московский инновационный кластер, превысило уже 17 тысяч. Такую статистику привёл мэр столицы РФ Сергей Собянин на заседании наблюдательного совета фонда «Московский инновационный кластер». В дистанционном формате посредством видеосвязи в заседании приняли участие член постоянного комитета Пекинского горкома компартии Китая Ван Нин, а также председатель совета университета Цинхуа в Пекине Чэнь Сюй.

Московский инновационный кластер образован в 2018 году по указу президента РФ Владимира Путина. Как отметил Собянин, при создании этой структуры, был проанализирован опыт других мировых мегаполисов. По словам градоначальника, больше всего вдохновил пример Пекина, где функционирует успешный Научный парк «Чжунгуаньцунь».

Путь от идеи Московского инновационного кластера до реально действующей системы занял всего год. Среди 17 тысяч предприятий – участников значатся крупнейшие отечественные предприятия в сфере авиастроения, освоения космоса, фармацевтической, электронной промышленности, информационных технологий. При этом более 90% - малые и средние инновационные компании. В общей сложности в Москве действуют свыше 130 тысяч технологичных предприятий.

