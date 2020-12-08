Наталья Сергунина рассказала о сотрудничестве Москвы и Пекина в сфере высоких технологий

Прием заявок на совместный технологический конкурс Московского инновационного кластера и пекинского научного парка «Чжунгуаньцунь» стартует 18 января. Об этом сообщили в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

В сентябре между Московой и Пекином было подписано партнерское соглашение в сфере исследований и научных разработок, а накануне мэр Москвы Сергей Собянин и мэр Пекина Чэнь Цзинин утвердили программу сотрудничества двух городов до 2023 года.