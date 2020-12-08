Наталья Сергунина рассказала о сотрудничестве Москвы и Пекина в сфере высоких технологий
Прием заявок на совместный технологический конкурс Московского инновационного кластера и пекинского научного парка «Чжунгуаньцунь» стартует 18 января. Об этом сообщили в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.
В сентябре между Московой и Пекином было подписано партнерское соглашение в сфере исследований и научных разработок, а накануне мэр Москвы Сергей Собянин и мэр Пекина Чэнь Цзинин утвердили программу сотрудничества двух городов до 2023 года.
Конкурс позволит российским стартапам выйти на китайский рынок, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Предполагается, что участие в нем примут порядка 600 заявок. В шорт-лист войдут 60 компаний, которые отправятся в Китай, где и определят будут 18 лучших стартапов.
Ранее сообщилось, что российский стартап Avant Space, планирующий с 2022 года показывать рекламу в ночном небе с помощью спутников на орбите Земли, будет продавать свои услуги за 10 млн долларов.
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