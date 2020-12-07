Названа стоимость размещения рекламы на ночном небе

Российский стартап Avant Space, планирующий с 2022 года показывать рекламу в ночном небе с помощью спутников на орбите Земли, будет продавать свои услуги за $10 млн, передает РИА Новости.

Для этого компания планирует вывести на орбиту не менее 20 спутников.

Заявленная цена покроет стоимость спутников и их вывод на орбиту, а взамен клиент получит год показа своего логотипа в небе, который смогут увидеть порядка 1 млрд человек.



