Названа стоимость размещения рекламы на ночном небе
7 декабря 202008:37
Российский стартап Avant Space, планирующий с 2022 года показывать рекламу в ночном небе с помощью спутников на орбите Земли, будет продавать свои услуги за $10 млн, передает РИА Новости.
Для этого компания планирует вывести на орбиту не менее 20 спутников.
Заявленная цена покроет стоимость спутников и их вывод на орбиту, а взамен клиент получит год показа своего логотипа в небе, который смогут увидеть порядка 1 млрд человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru