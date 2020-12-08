Сергунина подвела итоги образовательной онлайн-программы для предпринимателей
Свыше 1,2 тысяч предпринимателей в 2020 году стали участниками образовательной программы «Онлайн-акселератор МБМ». Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Она отметила, что обучение в акселераторе является отличной возможностью научиться привлекать инвестиции и сделать первые шаги в открытии бизнеса. Слушатели курса получают информацию от бизнесменов, сотрудников инновационных центров и преподавателей ведущих вузов.
Наставники слушателей проверяют их практические задания и дают рекомендации по развитию проектов. Среди них директор бизнес-инкубатора ВШЭ Михаил Эрман, акционер компании Gett Владимир Маринович, эксперт по стратегии и анализу Mail.ru Group Александр Горный и другие.
Участники с высокой успеваемостью могут представить свои проекты на инвестиционной сессии и привлечь финансирование. С момента запуска акселератора, 12 основателей стартапов уже получили предложения от инвесторов, подчеркнула Сергунина.
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