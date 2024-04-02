«Нашли лазейки»: В отрасли объяснили убытки российского аналога Microsoft Office

Окончательной блокировки облачных сервисов и других продуктов Microsoft в России не произошло, даже госкорпорации нашли лазейки по их использованию, что негативно сказалось на продажах российского аналога «МойОфис», заявил генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин в беседе с НСН.

Российский разработчик программного обеспечения «МойОфис» стал убыточным: по итогам 2023 года выручка компании «Новые облачные технологии» снизилась на 43,8%, а чистый убыток составил 5,2 млрд рублей вместо прибыли 386,5 млн рублей годом ранее, пишет РБК.