Депутаты перейдут с Windows на Linux
Госдума полностью перейдет на использование отечественного программного обеспечения, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. По его словам, для депутатов и госслужащих закупили 1800 лицензий российской аналогов операционной системы Windows и пакета офисных программ Microsoft Office.
С начала военной операции, которую Россия проводит на Украине, как Володин заявил ТАСС, «попыткам хакерских атак из недружественных стран неоднократно подвергались в том числе и информационные ресурсы Госдумы».
Володин считает, что разведка США будет использовать любую возможность, чтобы проникнуть в компьютерную систему российского госсектора.
Вместо Windows депутаты теперь будут использовать ОС Astra Linux, вместо Microsoft Office — пакет «Мой офис».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru