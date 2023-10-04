Депутаты перейдут с Windows на Linux

Госдума полностью перейдет на использование отечественного программного обеспечения, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. По его словам, для депутатов и госслужащих закупили 1800 лицензий российской аналогов операционной системы Windows и пакета офисных программ Microsoft Office.

С начала военной операции, которую Россия проводит на Украине, как Володин заявил ТАСС, «попыткам хакерских атак из недружественных стран неоднократно подвергались в том числе и информационные ресурсы Госдумы».