«Наивный оптимизм»: Эксперт Госдумы объяснил, почему «тапальщики» хомяка не разбогатели

Получить более-менее хорошую прибыль с формата игр Hamster Kombat с токенами возможно, только если человек стоит у ее истоков, или начал ее использовать одним из первых. Об этом в беседе с НСН заявил член экспертного комитета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.

Сотни людей по всему миру обвинили игру Hamster Kombat в обмане. Приложение наконец раздало монеты за бесконечное «тапание» по хомяку, и выяснилось, что одна монета внутри игры стоит менее 1 рубля. В итоге большинство пользователей получат в пересчете на реальные деньги от $15 до $50 за месяцы ежедневной игры. Такой расклад устроил не всех. Поярков отметил, что на подобных продуктах обычно обогащаются только их создатели.