«Наивный оптимизм»: Эксперт Госдумы объяснил, почему «тапальщики» хомяка не разбогатели
Массовые приложения с токенами не могут по умолчанию обеспечить своих игроков какой-то существенной прибылью, так как это требует колоссальных вложений при создании, заявил НСН Арсений Поярков.
Получить более-менее хорошую прибыль с формата игр Hamster Kombat с токенами возможно, только если человек стоит у ее истоков, или начал ее использовать одним из первых. Об этом в беседе с НСН заявил член экспертного комитета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.
Сотни людей по всему миру обвинили игру Hamster Kombat в обмане. Приложение наконец раздало монеты за бесконечное «тапание» по хомяку, и выяснилось, что одна монета внутри игры стоит менее 1 рубля. В итоге большинство пользователей получат в пересчете на реальные деньги от $15 до $50 за месяцы ежедневной игры. Такой расклад устроил не всех. Поярков отметил, что на подобных продуктах обычно обогащаются только их создатели.
«Пользователям никто не гарантировал, что их токен будет стоить хоть что-то. Разработчики только намекали на то, что это, возможно, будущая криптовалюта. Они подтверждали, что хотят «листить» этот токен на бирже, но что он будет что-то стоить, или тем более будет стоить конкретно сколько-то, об этом речи не было. Доходность там возможна только на самом верху, если ты стоишь у истоков. Но чем больше этих токенов выпускается, чем более массовый этот проект, тем меньше доходность всех участников, кроме самых первых. Поэтому в абсолютных суммах зарабатывают только те, кто эту программу разрабатывает, ну или самые-самые первые ее последователи. Все остальные в лучшем случае заработают на электричество, потраченное на «тапание», - подытожил он.
По словам Пояркова, очень наивно полагать, что такой массовый продукт, рассчитанный на обычного пользователя, может принести доход.
«Больше всего удивляет бесконечный оптимизм людей, которые верят, что массовый продукт с очень крупным масс-адопшеном, то есть очень массово внедренный сразу, может сильно и резко монетизироваться. Все помнят опыт биткоина, который тоже изначально ничего не стоил, а сейчас стоит около 60 тысяч долларов за единицу, но забывают, что прошло уже 15 лет. Биткоин точно не был массовым продуктом, это был удел таких компьютерных гиков, которые могли разобраться в очень недружественном интерфейсе и описании для простого человека, пережить энное количество проблем, и уже после этого биткоин стал тем, чем стал сейчас. Токен изначально имеет совсем другую природу, которая массовая и дружественная для потребителя. Поэтому кто-то должен вложить гигантские деньги для того, чтобы они более-менее в хороших объемах распределились между всеми «тапальщиками». Может, это произойдет со временем, но предпосылки не очевидны», - пояснил он.
Ранее Банк России обозначил криптовалюты как угрозу для российского рынка, проект документа опубликован на сайте регулятора, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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