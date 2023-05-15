Набсовет «Алросы» рассмотрит кандидатуру Маринычева на пост главы компании

Отмечается, что такое решение связано с планирующимся уходом главы «Алросы» Сергея Иванова.

«Кандидатура ... Маринычева будет в ближайшее время вынесена на решение набсовета ... в целях сохранения преемственности реализации стратегии и долгосрочной программы развития ... удержания и дальнейшего обеспечения ее устойчивого положения на мировом алмазно-бриллиантовом рынке ... эффективного продолжения начатых трансформационных процессов и ключевых перспективных проектов», — указали в компании.

Иванов продолжит работу в набсовете «Алросы» и будет консультировать руководство по стратегии развития компании.

