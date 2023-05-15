Набсовет «Алросы» рассмотрит кандидатуру Маринычева на пост главы компании
Наблюдательный совет «Алросы» рассмотрит кандидатуру главы «Алмазов Анабара» Павла Маринычева на пост гендиректора — председателя правления компании. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Отмечается, что такое решение связано с планирующимся уходом главы «Алросы» Сергея Иванова.
«Кандидатура ... Маринычева будет в ближайшее время вынесена на решение набсовета ... в целях сохранения преемственности реализации стратегии и долгосрочной программы развития ... удержания и дальнейшего обеспечения ее устойчивого положения на мировом алмазно-бриллиантовом рынке ... эффективного продолжения начатых трансформационных процессов и ключевых перспективных проектов», — указали в компании.
Иванов продолжит работу в набсовете «Алросы» и будет консультировать руководство по стратегии развития компании.
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