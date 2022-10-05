Евросоюз не включил российскую «Алросу» в список санкций
Европейский союз принял решение исключить российскую алмазодобывающую компанию «Алроса» из нового списка санкций. Об этом стало известно порталу EUobserver, который получил доступ к соответствующим документам ЕС.
Отмечается, что исключение сделано, несмотря на «серьезную эскалацию на Украине». Против включения «Алросы» с писок рестрикций выступила Бельгия, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Она опасается, что ограничения в отношении российской алмазодобывающей промышленности приведет с сокращению тысяч рабочих мест в Антверпене, где расположена крупнейшая в мире алмазная биржа.
Акции «Алросы» на фоне этой новости подорожали на бирже на 7% и ещё прибавляют.
Кроме того, согласно информации EUobserver, Италии и Бельгии на два года предоставлено исключение из запрета ЕС на импорт некоторых товаров сталелитейной промышленности из России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru