ЦБ: инфляционные ожидания россиян выросли до 14,2%
18 декабря 202319:20
В декабре инфляционные ожидания россиян резко выросли, следует из опроса «инФОМ», проведенного по заказу Центробанка РФ.
В декабре инфляционные ожидания составили 14,2% против 12,2% месяцем ранее. Наблюдаемая людьми инфляция также увеличилась — с 15,1% до 17%.
Отмечается, что показатель достиг максимального уровня за 2023 год и приблизился к цифрам начала 2022 года.
По данным Росстата, с 5 по 11 декабря стоимость яиц выросла на 4,6%. «Руспродсоюз» спрогнозировал снижение цен после Нового года, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru