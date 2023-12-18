ЦБ: инфляционные ожидания россиян выросли до 14,2%

В декабре инфляционные ожидания россиян резко выросли, следует из опроса «инФОМ», проведенного по заказу Центробанка РФ.

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В декабре инфляционные ожидания составили 14,2% против 12,2% месяцем ранее. Наблюдаемая людьми инфляция также увеличилась — с 15,1% до 17%.

Отмечается, что показатель достиг максимального уровня за 2023 год и приблизился к цифрам начала 2022 года.

По данным Росстата, с 5 по 11 декабря стоимость яиц выросла на 4,6%. «Руспродсоюз» спрогнозировал снижение цен после Нового года, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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