«Мобилизация и цены»: Бизнес жалуется на нехватку транспорта для доставки товара

В большей степени ситуация, по словам Матягина, отразилась на сельскохозяйственной сфере – там в этом году действительно заметили нехватку транспорта.

«В этом году очень большой у нас урожай был, 150 млн тонн только зерновых, там серьезная нехватка транспорта была. В этом сегменте цена поднялась от 20 до 40% на перевозки, была большая занятость перевозчиков», - добавил эксперт.

Ранее Владимир Матягин заявил НСН, что российские автогрузоперевозчики не могут обжаловать в европейских судах изъятие техники и грузов из-за санкций.

