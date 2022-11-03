«Мобилизация и цены»: Бизнес жалуется на нехватку транспорта для доставки товара
Президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин назвал НСН основные факторы, которые усложняют доставку грузов.
Грузовые компании вынуждены повысить цены до 40%, в некоторых отраслях фиксируется нехватка транспорта из-за занятости перевозчиков на дальних направлениях, заявил президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин в беседе с НСН.
Накануне Российский союз пекарей (РСП) предупредил Минэкономразвития о нехватке транспорта для доставки товара. Причина — в износе фур и невозможности их обновить: цены на грузовики за последние три года выросли в разы. Матягин отметил, что говорить о нехватке транспорта пока рано, но из-за санкций ситуация может усугубиться.
«Стоимость автомобилей подскочила очень высоко, ценник должен быть космический, чтобы отбить технику. Европейские бренды перестали поставлять в Россию технику и прекратили сервисное обслуживание – MAN, Volvo, Scania, Mercedes, Renault и других. Сейчас взор обратили на китайскую технику, с запчастями сложная логистика, это тоже сказывается на количестве автомобилей в секторе», - отметил он.
Растут расходы компаний и из-за смены логистических маршрутов, затраты увеличились вместе с расстояниями, подчеркнул Матягин.
«Понадобилось время, кто-то переориентировался на внутренний сектор, наладили логистические направления на Турцию, Китай. Расстояния огромные, раньше в течение суток можно было товар доставить из Европы, теперь больше времени в дороге, больше подвижного состава, это влияет на рост цен. Никто не будет, как говорится, за «доширак» работать», - объяснил собеседник НСН.
Добавила проблем отрасли и частичная мобилизация – обострилась ситуация с нехваткой водителей, заявил Матягин.
«Я не скажу, что есть нехватка транспорта, но я знаю, что люди без работы стоят. Возможно, они не могут найти транспорт из-за цен, заказчики не готовы цены поднимать, плюс нехватка водителей. Многих специалистов забрали по мобилизации», - рассказал он.
В большей степени ситуация, по словам Матягина, отразилась на сельскохозяйственной сфере – там в этом году действительно заметили нехватку транспорта.
«В этом году очень большой у нас урожай был, 150 млн тонн только зерновых, там серьезная нехватка транспорта была. В этом сегменте цена поднялась от 20 до 40% на перевозки, была большая занятость перевозчиков», - добавил эксперт.
Ранее Владимир Матягин заявил НСН, что российские автогрузоперевозчики не могут обжаловать в европейских судах изъятие техники и грузов из-за санкций.
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