Депутат Павлов: Грузовые компании не хотят заезжать на территорию Донбасса

Водители и грузовые компании боятся заезжать на территории новых российских регионов, заявил депутат Госдумы РФ, доцент кафедры экономической теории, государственного и муниципального управления и региональной экономики Южно-Уральского государственного университета Владимир Павлов в пресс-центре НСН.

«Ещё одна больная тема: водители и грузовые компании не хотят заезжать в новые территории. Они доезжают только до границы. Восьмитонного робота для разминирования нам довезли до границы, а там приходилось перегружать с помощью крана. Ни за какие деньги не хотят заезжать! Это, наверно, вопрос, воспитания, ментальности и совести людей, который не решается номенклатурным или приказным порядком. Это вопрос воспитания, понимания идеологии, что это наш народ, наша земля», - отметил Павлов.

При этом он подчеркнул, что поток волонтеров растет, все больше людей едут на новые территории помогать, работают там месяцами.

