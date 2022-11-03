Депутат Павлов: Грузовые компании не хотят заезжать на территорию Донбасса
По его словам, зачастую водители доезжают только до границы, а дальше объемные грузы приходится перегружать с помощью крана.
Водители и грузовые компании боятся заезжать на территории новых российских регионов, заявил депутат Госдумы РФ, доцент кафедры экономической теории, государственного и муниципального управления и региональной экономики Южно-Уральского государственного университета Владимир Павлов в пресс-центре НСН.
«Ещё одна больная тема: водители и грузовые компании не хотят заезжать в новые территории. Они доезжают только до границы. Восьмитонного робота для разминирования нам довезли до границы, а там приходилось перегружать с помощью крана. Ни за какие деньги не хотят заезжать! Это, наверно, вопрос, воспитания, ментальности и совести людей, который не решается номенклатурным или приказным порядком. Это вопрос воспитания, понимания идеологии, что это наш народ, наша земля», - отметил Павлов.
При этом он подчеркнул, что поток волонтеров растет, все больше людей едут на новые территории помогать, работают там месяцами.
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