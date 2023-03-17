Коммунист Арефьев не поддержал ревизии уголовных дел против бизнеса
Нужно запомнить, что подменять целесообразностью вину какого-то предприятия нельзя, отметил в эфире НСН депутат Николай Арефьев.
Ревизию уголовных дел против бизнесменов проводить нельзя, иначе Россия никогда не поднимет экономику, заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, депутат от КПРФ Николай Арефьев в разговоре с НСН.
Ранее генпрокурор Игорь Краснов поручил провести ревизию уголовных дел по экономическим преступлениям, которые расследуют больше года. По его словам, это необходимо из-за участившихся случаев необоснованного вмешательства в дела предпринимателей. При этом президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию говорил, что некоторые экономические статьи уголовного кодекса могут быть смягчены. Николай Арефьев считает, что ревизия уголовных дел несправедлива.
«Есть понятие «неотвратимость наказания». Нельзя подменять целесообразностью вину какого-то предприятия. Если есть на то уголовное дело, надо его доводить до конца. Отменять и послаблять нельзя, иначе мы не поднимем экономику. Та экономика, которая работает сама на себя, а не на государство, не даст никаких результатов государству. Оно должно стоять на страже закона и не давать послабления никому», - сказал Арефьев.
Он отметил, что крупный бизнес не настроен помогать государству. По словам Арефьева, чтобы малый и средний бизнес приносил России пользу, необходимо дать ему больше денег на развитие. Кроме того, указал депутат, нужно закрыть вывоз капитала.
«Государство обратилось к крупному бизнесу, запросили 300 миллиардов рублей, это копеечная сумма. Но бизнес ушел от этого и сказал, что платить мы не будем. Более того, сейчас у нас осталось 38 тысяч долларовых миллионеров, которые вывозят деньги. За последние полгода они вывезли три триллиона рублей в иностранной валюте. Вот так они помогают нашей стране. Тот, кто может сбежать за границу с миллионами или миллиардами долларов, уже за границей. Мало того, правительство не запрещает вывозить эти деньги. Если мы разрушаем кредитную систему, то как бизнес поможет? Нам нужно дать больше денег бизнесу, чтобы он развивался и давал товары народного потребления. Также нужно закрыть вывоз капитала», - резюмировал Арефьев.
Ранее бывший генеральный прокурор России Валентин Степанков заявил в разговоре с НСН отмечал, что ревизия уголовных дел против бизнесменов поможет вернуть деньги в Россию, а также прекратить практику разрушения бизнеса делами, которые закрываются из-за отсутствия состава преступления.
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