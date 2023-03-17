Коммунист Арефьев не поддержал ревизии уголовных дел против бизнеса

Ранее генпрокурор Игорь Краснов поручил провести ревизию уголовных дел по экономическим преступлениям, которые расследуют больше года. По его словам, это необходимо из-за участившихся случаев необоснованного вмешательства в дела предпринимателей. При этом президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию говорил, что некоторые экономические статьи уголовного кодекса могут быть смягчены. Николай Арефьев считает, что ревизия уголовных дел несправедлива.

«Есть понятие «неотвратимость наказания». Нельзя подменять целесообразностью вину какого-то предприятия. Если есть на то уголовное дело, надо его доводить до конца. Отменять и послаблять нельзя, иначе мы не поднимем экономику. Та экономика, которая работает сама на себя, а не на государство, не даст никаких результатов государству. Оно должно стоять на страже закона и не давать послабления никому», - сказал Арефьев.

Он отметил, что крупный бизнес не настроен помогать государству. По словам Арефьева, чтобы малый и средний бизнес приносил России пользу, необходимо дать ему больше денег на развитие. Кроме того, указал депутат, нужно закрыть вывоз капитала.