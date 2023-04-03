«На 6% и больше!»: Молоко подешевеет из-за переизбытка сырья в отрасли

Молоко может подешеветь минимум на 6% из-за избытка сырья у производителей продукции, но для этого торговые сети должны будут принять соответствующее решение, рассказал генеральный директор Южного молочного союза Константин Синецкий в разговоре с НСН.

Из-за переизбытка сырого молока на фоне снижения потребления россиянами готовой продукции переработчики начали расторгать контракты с поставщиками сырья, сообщает «Коммерсант». Производители творога, сметаны, йогуртов, сыров рассчитывают, что на этом фоне контрагенты согласятся снизить закупочные цены. Синецкий рассказал, что происходит в отрасли и как это отразится на потребителях.

«На предприятиях начали накапливаться значительные объемы нереализованной продукции, это в первую очередь сыры, творог. Вся остальная молочная продукция тоже стала медленнее реализовываться. Из опыта предыдущей подобной ситуации, которая возникала на стыке 2017-2018 годов, мы понимаем, что может последовать снижение объемов производства. С другой стороны, переработчики тоже видят эту проблему. Они понимают, что если даже сейчас переложить ее целиком на производителей, в перспективе сырье взять будет негде. Пытаются договориться с сетями о снижении цен на полке, чтобы повысить сбыт», - объяснил Синецкий.

По его словам, ситуация должна отразиться на конечной цене продукции, но все зависит от решения торговых сетей.