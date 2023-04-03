«На 6% и больше!»: Молоко подешевеет из-за переизбытка сырья в отрасли
Генеральный директор Южного молочного союза Константин Синецкий заявил в эфире НСН, что быстро решить проблему переизбытка производители и переработчики не смогут.
Молоко может подешеветь минимум на 6% из-за избытка сырья у производителей продукции, но для этого торговые сети должны будут принять соответствующее решение, рассказал генеральный директор Южного молочного союза Константин Синецкий в разговоре с НСН.
Из-за переизбытка сырого молока на фоне снижения потребления россиянами готовой продукции переработчики начали расторгать контракты с поставщиками сырья, сообщает «Коммерсант». Производители творога, сметаны, йогуртов, сыров рассчитывают, что на этом фоне контрагенты согласятся снизить закупочные цены. Синецкий рассказал, что происходит в отрасли и как это отразится на потребителях.
«На предприятиях начали накапливаться значительные объемы нереализованной продукции, это в первую очередь сыры, творог. Вся остальная молочная продукция тоже стала медленнее реализовываться. Из опыта предыдущей подобной ситуации, которая возникала на стыке 2017-2018 годов, мы понимаем, что может последовать снижение объемов производства. С другой стороны, переработчики тоже видят эту проблему. Они понимают, что если даже сейчас переложить ее целиком на производителей, в перспективе сырье взять будет негде. Пытаются договориться с сетями о снижении цен на полке, чтобы повысить сбыт», - объяснил Синецкий.
По его словам, ситуация должна отразиться на конечной цене продукции, но все зависит от решения торговых сетей.
«У перерабатывающих предприятий достаточно высокая себестоимость и достаточно низкая рентабельность. В какой-то степени это справедливо, что цена на сырье падает до нормальной, там уже рентабельность больше, чем в переработке. Мы считаем, что потребители могут рассчитывать на снижение цены молока, но этот вопрос надо задать сетям. Смотрите, насколько себестоимость сырья отражается на готовой продукции. Как минимум, на те же 3-4 рубля, на которые падение происходит. Хотя бы это должно отразиться. А это от 6% и больше», - рассказал собеседник НСН.
Синецкий также призвал бороться с молочной фальсификацией. По его словам, это поможет освободить рынок от избытков сырья.
«Мы обращаем внимание властей на то, что нужно очистить от фальсификата сегменты: муниципальные закупки, а также сегмент общественного питания. Чем больше натуральной продукции там будет использовано, тем больше понадобится сырого молока, это освободит рынок от избытка. Это достаточно существенные объемы, только для Краснодарского края, например, мы оцениваем рынок муниципальных закупок 200-250 тысяч тонн в год, столько сырья могло идти туда, если бы рынок был полностью молочным. Плюс в такой же объем оцениваем сегмент B2B. Это те резервы, которые помогли бы решить проблему», - заключил он.
Ранее Россельхознадзор обратился в ветслужбу Армении с просьбой приостановить с 5 апреля поставки молочной продукции в Россию. Об этом говорится на сайте ведомства. В качестве причины приостановки продукции Россельхознадзор называет «результаты переговоров» и «неудовлетворительные результаты инспекции», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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