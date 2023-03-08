Мужчины набрали микрозаймов на подарки женщинам к 8 Марта

Средняя сумма займа составила 7,4 тысячи рублей. Средний размер займа в 2023 году оказался на 25 процентов меньше, чем в 2022 году (9,3 тысячи рублей).

Самые большие займы оформляли Москвичи (11,52 тысячи рублей), жители Ростовской области (10,87 тысяч) и Санкт-Петербурга(10,56 тысяч).



Самыми популярными подарками, на которые мужчины решили потратить микрокредиты, стали подарочные сертификаты (14%) парфюмерия и косметика (13%), цветы (12%).

Ранее заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов потребовал запретить увеличение цен на цветы в преддверии 8 марта, несмотря на рыночные отношения, сообщает РИА Новости.

