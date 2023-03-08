Депутаты призвали запретить повышать цены на цветы 8 марта

По его словам, нужно поддерживать те предприятия, которые не поднимают цены. Они должны получать преференции.

Первый замруководителя фракции СРЗП в Госдуме РФ Дмитрий Гусев считает подъем цен на цветы перед праздниками спекуляцией. Он также указал, что после окончания специальной военной операции следует пересмотреть, в том числе, экономическую политику России, «чтобы у каждой нашей женщины следующего 8 марта был огромный букет от любимого».

Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов предложил открывать дополнительные точки продаж цветами, чтобы цены пошли вниз.

Напомним, при выборе цветочного букета необходимо отдавать предпочтение цветам с полураскрытыми бутонами.

