Муж блогера Чекалиной рассказал, откуда у них восемь килограммов золота
Восемь килограммов золота блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее муж Артем Чекалин получили якобы в банке вместо замороженных долларов. Драгметалл обнаружили полицейские в доме супругов в ходе обыска по уголовному делу о неуплате налогов.
«Про восемь килограммов золота. Это в банке мне заморозили деньги и вместо долларов отдали золото. Вот и все», — рассказал Чекалин в соцсетях.
Также мужчина рассказал подписчикам про десять паспортов, которые также обнаружили полицейские. Документов там много, потому что у Чекалиных большая семья, и каждый ее член имеет по два паспорта. Он такэе заявил, что впервые оставил в этом году жену без подарка на 8 марта.
Ранее Лерчек предъявлено официальное обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы. В сообщении говорится, что индивидуальный предприниматель «Чекалина Валерия Валерьевна» уклонилась от уплаты налогов на общую сумму более 311 млн рублей. Её мужу Артёму Чекалину предьявлено обвинение в пособничестве.
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