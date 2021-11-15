Бан для «лукавых»: Аналитик уточнил масштабы блокировки корпоративных сотовых номеров

С 1 декабря будут заблокированы только корпоративные номера, которыми пользуются не сотрудники компании, а те, кто каким-то образом получил доступ к этому виду связи. Об этом в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Ранее сообщалось, что более 16 миллионов корпоративных сотовых номеров, а это половина из всех зарегистрированных в России, могут заблокировать за нарушение закона «О связи» уже в декабре. По словам Муртазина, на сегодняшний день паспортные данные многих владельцев корпоративных номеров отсутствуют в базе данных: либо их вообще нет, либо они устарели.

«Часто бывает, что сотрудник компании уже сменил место работы, а SIM-карта осталась за ним, но ею пользуется другой работник. Вот это подтверждение необходимо. Сегодня такими SIM-картами пользуются около 32 миллионов человек. Отключено, скорее всего, будет около двух миллионов – потому что это число тех, кто всеми правдами и неправдами получил доступ к связи, не являясь сотрудниками компании», - отметил он.

Аналитик подчеркнул, что в Минцифре будут проверять штатное расписание организации и личные данные ее сотрудников, и если выяснится, что тот или иной пользователь корпоративного номера не работает в данной компании, абонент будет заблокирован.

По его мнению, подобная ситуация никак не отразится на легальном среднем и малом бизнесе.

«Предпринимателям просто нужно будет попросить сотрудников подтвердить личные данные. Это навредит только тем, кто пытался слукавить и получить дешевые корпоративные рассылки, присоединившись к чьим-то заказам операторов. Сейчас все подобные попытки уйдут в прошлое», - заявил Муртазин.