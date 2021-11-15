Бан для «лукавых»: Аналитик уточнил масштабы блокировки корпоративных сотовых номеров
Блокировка зарегистрированных в России корпоративных сотовых номеров навредит только «халявщикам», а не легальному бизнесу, заявил аналитик Эльдар Муртазин.
С 1 декабря будут заблокированы только корпоративные номера, которыми пользуются не сотрудники компании, а те, кто каким-то образом получил доступ к этому виду связи. Об этом в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Ранее сообщалось, что более 16 миллионов корпоративных сотовых номеров, а это половина из всех зарегистрированных в России, могут заблокировать за нарушение закона «О связи» уже в декабре. По словам Муртазина, на сегодняшний день паспортные данные многих владельцев корпоративных номеров отсутствуют в базе данных: либо их вообще нет, либо они устарели.
«Часто бывает, что сотрудник компании уже сменил место работы, а SIM-карта осталась за ним, но ею пользуется другой работник. Вот это подтверждение необходимо. Сегодня такими SIM-картами пользуются около 32 миллионов человек. Отключено, скорее всего, будет около двух миллионов – потому что это число тех, кто всеми правдами и неправдами получил доступ к связи, не являясь сотрудниками компании», - отметил он.
Аналитик подчеркнул, что в Минцифре будут проверять штатное расписание организации и личные данные ее сотрудников, и если выяснится, что тот или иной пользователь корпоративного номера не работает в данной компании, абонент будет заблокирован.
По его мнению, подобная ситуация никак не отразится на легальном среднем и малом бизнесе.
«Предпринимателям просто нужно будет попросить сотрудников подтвердить личные данные. Это навредит только тем, кто пытался слукавить и получить дешевые корпоративные рассылки, присоединившись к чьим-то заказам операторов. Сейчас все подобные попытки уйдут в прошлое», - заявил Муртазин.
Он считает, что граждане, занявшиеся внесением данных в систему вовремя, без проблем успеют закончить процедуру до 1 декабря.
«Предупреждение о вносе паспортных данных на портал «Госуслуги» появилось еще в октябре. Переходный период достаточно долгий: операторы звонят, отправляют заявку с просьбой удостовериться в том, что данные внесены правильно. Те, кто не будет вносить данные в последний день, не должны столкнуться с какими-либо проблемами», - заключил аналитик.
В декабре 2020 года в закон «О связи», который регулирует оборот серых SIM-карт, было внесено изменение, согласно которому корпоративные абоненты сотовой связи должны внести сведения о конечных пользователях SIM-карт в единую систему идентификации и аутентификации портала «Госуслуги» до 30 ноября 2021 года. При этом более половины клиентов до сих пор не внесли информацию в ЕСИА.
В Минцифры сообщили, что к настоящему моменту успешно подтверждено 13,3 млн корпоративных сим-карт, регистрация оставшихся идет по графику: ведомство рассылает напоминания.
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