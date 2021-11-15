Миллионы корпоративных номеров россиян могут отключиться с 1 декабря
Более половины корпоративных сотовых номеров россиян, что составляет 16 млн, могут отключить от услуг связи, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на гендиректора «ТМТ Консалтинг» Константина Анкилова.
Как ожидается, это произойдет после 1 декабря. Согласно данным Mobile Research Group, сегодня в России действует около 32 млн корпоративных SIM-карт. Отключения могут произойти из-за нарушения закона «О связи», который регулирует оборот серых SIM.
Согласно внесенным в декабре 2020 года поправкам в закон, корпоративные абоненты сотовой связи должны внести сведения о конечных пользователях SIM-карт в единую систему идентификации и аутентификации портала «Госуслуги». Однако более половины клиентов до сих пор не внесли сведения в ЕСИА.
Компании, заключившие договор с оператором до 1 июня, должны внести сведения в ЕСИА до 30 ноября. Те, кто заключал договоры на услуги связи после 1 июля, вносят данные конечных пользователей в ЕСИА немедленно.
Как сообщалось ранее, пользователей сотовой связи избавят от спам-звонков. МегаФон запускает бесплатный сервис для защиты от них для всех своих абонентов. Сомнительные вызовы будут автоматически переводиться в отдельный голосовой ящик. Для этого будут применяться аналитические алгоритмы с использованием больших данных.
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