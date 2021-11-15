Миллионы корпоративных номеров россиян могут отключиться с 1 декабря

Как ожидается, это произойдет после 1 декабря. Согласно данным Mobile Research Group, сегодня в России действует около 32 млн корпоративных SIM-карт. Отключения могут произойти из-за нарушения закона «О связи», который регулирует оборот серых SIM.

Согласно внесенным в декабре 2020 года поправкам в закон, корпоративные абоненты сотовой связи должны внести сведения о конечных пользователях SIM-карт в единую систему идентификации и аутентификации портала «Госуслуги». Однако более половины клиентов до сих пор не внесли сведения в ЕСИА.

Компании, заключившие договор с оператором до 1 июня, должны внести сведения в ЕСИА до 30 ноября. Те, кто заключал договоры на услуги связи после 1 июля, вносят данные конечных пользователей в ЕСИА немедленно.

Как сообщалось ранее, пользователей сотовой связи избавят от спам-звонков. МегаФон запускает бесплатный сервис для защиты от них для всех своих абонентов. Сомнительные вызовы будут автоматически переводиться в отдельный голосовой ящик. Для этого будут применяться аналитические алгоритмы с использованием больших данных.

