Миллионы корпоративных номеров россиян могут отключиться с 1 декабря

Более половины корпоративных сотовых номеров россиян, что составляет 16 млн, могут отключить от услуг связи, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на гендиректора «ТМТ Консалтинг» Константина Анкилова.

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Как ожидается, это произойдет после 1 декабря. Согласно данным Mobile Research Group, сегодня в России действует около 32 млн корпоративных SIM-карт. Отключения могут произойти из-за нарушения закона «О связи», который регулирует оборот серых SIM.

Согласно внесенным в декабре 2020 года поправкам в закон, корпоративные абоненты сотовой связи должны внести сведения о конечных пользователях SIM-карт в единую систему идентификации и аутентификации портала «Госуслуги». Однако более половины клиентов до сих пор не внесли сведения в ЕСИА.

Компании, заключившие договор с оператором до 1 июня, должны внести сведения в ЕСИА до 30 ноября. Те, кто заключал договоры на услуги связи после 1 июля, вносят данные конечных пользователей в ЕСИА немедленно.

Как сообщалось ранее, пользователей сотовой связи избавят от спам-звонков. МегаФон запускает бесплатный сервис для защиты от них для всех своих абонентов. Сомнительные вызовы будут автоматически переводиться в отдельный голосовой ящик. Для этого будут применяться аналитические алгоритмы с использованием больших данных.

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Фото: pixabay.com
ТЕГИ:Мобильная Связь
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