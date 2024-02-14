Мосбиржа вновь приостановила торги на фондовом рынке
14 февраля 202410:57
Московская биржа официально приостановила торги на фондовом рынке. Об этом говорится в сообщении площадки.
«Торги ... приостановлены с 10:36», — указано в заявлении.
Мосбиржа пообещала дополнительно сообщить о времени возобновления торгов.
Днем ранее Московская биржа внепланово приостановила торги на фондовом рынке из-за аппаратной ошибки основного сервера, напоминает Ura.ru. Позже площадка возобновила операции, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru