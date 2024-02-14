Мосбиржа вновь приостановила торги на фондовом рынке

Московская биржа официально приостановила торги на фондовом рынке. Об этом говорится в сообщении площадки.

Мосбиржа сообщила о приостановке торгов на фондовом рынке 13 и 14 февраля

«Торги ... приостановлены с 10:36», — указано в заявлении.

Мосбиржа пообещала дополнительно сообщить о времени возобновления торгов.

Днем ранее Московская биржа внепланово приостановила торги на фондовом рынке из-за аппаратной ошибки основного сервера, напоминает Ura.ru. Позже площадка возобновила операции, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:Торги"московская Биржа"

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