Мосбиржа сообщила о приостановке торгов на фондовом рынке 13 и 14 февраля

В сообщении площадки говорится, что возможна временная потеря доступа к тестовым системам, сервисы WebAPI будут отключены.

«Также не будут сохранены заявки и сделки, заключенные в день обновления... после обновления, на первых этапах тестирования, отчёты с данного стенда могут формироваться и рассылаться на нерегулярной основе», - отмечается в заявлении биржи.

Ранее СПБ Биржа заявила, что сообщения о прекращении торгов на площадке не соответствуют действительности, торги продолжатся по установленному расписанию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

