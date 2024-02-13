Мосбиржа сообщила о приостановке торгов на фондовом рынке 13 и 14 февраля
Московская биржа объявила, что 13 и 14 февраля из-за технических работ по обновлению торговой системы будут приостановлены торги на фондовом рынке.
В сообщении площадки говорится, что возможна временная потеря доступа к тестовым системам, сервисы WebAPI будут отключены.
«Также не будут сохранены заявки и сделки, заключенные в день обновления... после обновления, на первых этапах тестирования, отчёты с данного стенда могут формироваться и рассылаться на нерегулярной основе», - отмечается в заявлении биржи.
Ранее СПБ Биржа заявила, что сообщения о прекращении торгов на площадке не соответствуют действительности, торги продолжатся по установленному расписанию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru