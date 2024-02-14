Мосбиржа: Торги на фондовом рынке возобновлены

Торги на фондовом рынке Московской биржи возобновили в 11:35 мск, говорится в заявлении площадки.

Мосбиржа вновь приостановила торги на фондовом рынке

В среду Мосбиржа приостановила операции с 10:36, пишет Ura.ru.

Как отметили в биржевом холдинге, причиной остановки торгов стала ошибка конфигурации основного сервера торгово-клиринговой системы фондового рынка, на который площадка перешла в рамках устранения произошедшей днем ранее нештатной ситуации.

«Торги на фондовом рынке возобновлены в 11:35. Торги на остальных рынках Московской биржи ... а также депозитно-кредитные операции на денежном рынке проводятся в штатном режиме», — отмечается в сообщении.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Торги"московская Биржа"

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