«Севергрупп» Алексея Мордашова выставила на продажу бывший завод Bosch

Компания «Севергрупп» миллиардера Алексея Мордашова выставила на продажу один из крупнейших заводов по производству электроинструментов ООО «Энгельс Электроинструменты». Об этом сообщил РБК со ссылкой на два источника.

Уточняется, что завод является бывшей производственной площадкой немецкой компании Bosch в РФ, которая заявила о приостановке производства на своих заводах в марте 2022 года.