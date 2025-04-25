«Севергрупп» Алексея Мордашова выставила на продажу бывший завод Bosch
Компания «Севергрупп» миллиардера Алексея Мордашова выставила на продажу один из крупнейших заводов по производству электроинструментов ООО «Энгельс Электроинструменты». Об этом сообщил РБК со ссылкой на два источника.
Уточняется, что завод является бывшей производственной площадкой немецкой компании Bosch в РФ, которая заявила о приостановке производства на своих заводах в марте 2022 года.
«Севергрупп» приобрела завод в 2024 году у S8 Capital, которая выкупила предприятие у Bosch в 2022 году.
По данным источников, покупкой завода интересуется компания «Интерскол», которая разрабатывает и производит электроинструменты. Однако представители компании заявили, что сейчас не рассматривают покупку.
Ранее глава пресс-службы дочерней фирмы Bosch BSH Hausgerate Ева Бауэршмидт заявила, что Bosch не намерена возвращаться на российский рынок, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гагаузия отказалась праздновать День Европы вместо Дня Победы по приказу Молдавии
- ФАС проверит рынок сырого молока
- Глава «Грузинской мечты» Гарибашвили объявил об уходе из политики
- Взрывы во Владимирской области полностью прекратились
- СМИ: Один человек погиб в результате взрыва автомобиля в Балашихе
- Над Крымом сбили шесть украинских беспилотников
- В Москве 26 апреля пройдет ежегодная акция «Библионочь-2025»
- Мюзикл «Последняя сказка» собрал в прокате миллиард рублей
- Мишустин поручил ФАС постоянно анализировать ценообразование на рынках
- Шойгу предупредил, что Киев может пойти на теракты с использованием биопатогенов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru