«Севергрупп» Алексея Мордашова выставила на продажу бывший завод Bosch

Компания «Севергрупп» миллиардера Алексея Мордашова выставила на продажу один из крупнейших заводов по производству электроинструментов ООО «Энгельс Электроинструменты». Об этом сообщил РБК со ссылкой на два источника.

Уточняется, что завод является бывшей производственной площадкой немецкой компании Bosch в РФ, которая заявила о приостановке производства на своих заводах в марте 2022 года.

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«Севергрупп» приобрела завод в 2024 году у S8 Capital, которая выкупила предприятие у Bosch в 2022 году.

По данным источников, покупкой завода интересуется компания «Интерскол», которая разрабатывает и производит электроинструменты. Однако представители компании заявили, что сейчас не рассматривают покупку.

Ранее глава пресс-службы дочерней фирмы Bosch BSH Hausgerate Ева Бауэршмидт заявила, что Bosch не намерена возвращаться на российский рынок, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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