Мордашов призвал не превращать экологические сборы в очередные поборы с бизнеса
Председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов призвал не превращать экологические сборы в очередные поборы с бизнеса, сообщает «Интерфакс».
Об этом предприниматель заявил, выступая на пленарном заседании «Дня экологии» в Москве.
Он предостерег от повсеместного обложения производственных компаний в России.
«У нас в общем-то определённый уровень "поборов" и нагрузки уже есть. Здесь можно посмотреть по-другому на эту ситуацию и наказывать тех, кто не соответствует нормам и правилам», - предложил Мордашов.
Ранее Мордашов не поддержал идею введения сборов с компаний за иностранный софт, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru