Мордашов призвал не превращать экологические сборы в очередные поборы с бизнеса

Председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов призвал не превращать экологические сборы в очередные поборы с бизнеса, сообщает «Интерфакс».

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Об этом предприниматель заявил, выступая на пленарном заседании «Дня экологии» в Москве.

Он предостерег от повсеместного обложения производственных компаний в России.

«У нас в общем-то определённый уровень "поборов" и нагрузки уже есть. Здесь можно посмотреть по-другому на эту ситуацию и наказывать тех, кто не соответствует нормам и правилам», - предложил Мордашов.

Ранее Мордашов не поддержал идею введения сборов с компаний за иностранный софт, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:НалогиГосударство и бизнесЭкологияАлексей Мордашов

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