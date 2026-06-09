Минфин рассказал, скольких предпринимателей коснется сохранение порога выручки

Сохранение порога выручки в 20 млн рублей для уплаты НДС затронет более 360 тысяч предпринимателей, которые будут освобождены от этого налога. Об этом сообщила пресс-служба Минфина РФ со ссылкой на главу ведомства Антона Силуанова.

Согласно данным декларационной кампании 2025 года, решение коснется малого и среднего предпринимательства (МСП), которое не будет платить НДС в 2027-2028 годах. В настоящее время рассматривается возможность зафиксировать данный порог на три года.