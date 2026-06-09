Минфин рассказал, скольких предпринимателей коснется сохранение порога выручки
Сохранение порога выручки в 20 млн рублей для уплаты НДС затронет более 360 тысяч предпринимателей, которые будут освобождены от этого налога. Об этом сообщила пресс-служба Минфина РФ со ссылкой на главу ведомства Антона Силуанова.
Согласно данным декларационной кампании 2025 года, решение коснется малого и среднего предпринимательства (МСП), которое не будет платить НДС в 2027-2028 годах. В настоящее время рассматривается возможность зафиксировать данный порог на три года.
По словам министра, данное решение прорабатывалось совместно с кабмином и представителями предпринимательских кругов. Оно даст бизнесу возможность лучше адаптироваться к внешним экономическим факторам и новым налоговым нагрузкам.
Пороговое значение доходов, при достижении которого налогоплательщик на упрощенной системе налогообложения (УСН) становится плательщиком НДС, собираются зафиксировать на текущем уровне в 20 млн рублей в год до 2029 года.
Ранее Силуанов раскрыл финансовую выгоду малого бизнеса от порога по НДС, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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