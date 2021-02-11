Миллиардер Игорь Рыбаков призвал не брать квартиру в ипотеку

Российский миллиардер Игорь Рыбаков объяснил, почему выступает против жилищных займов.

Бизнесмен в своем канале на YouTube отметил, что есть две категории людей. Первые —бедные, которые берут ипотечные кредиты и выплачивают ее несколько десятилетий. В результате переплата составляет несколько квартир. Рыбаков отметил, что в этом случае люди не умеют считать деньги, чем и пользуются банки. Миллиардер предложил работать над повышением доходов: через смену работы, через переквалификацию профессии, через открытие собственного бизнеса.

Ко второй категории, как считает Рыбаков, относятся те граждане, которые досрочно погасили взятые у банка средства на квартиру. По его словам, они могли бы купить квартиру и без кредита, просто подкопив.