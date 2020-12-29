Российский миллиардер назвал ипотеку «современным рабством»
Совладелец корпорации «Технониколь» и сооснователь «Рыбаков Фонда» российский Миллиардер Игорь Рыбаков заявил, что арендовать жильё выгоднее, нежели приобретать его в кредит, сообщает РИА Новости.
По его словам, ипотека является «видом современного рабовладения» и заёмщики становятся рабами этой банковской системы.
«Они ещё и детей своих приучают к тому, что рабом быть - а как еще, вот мы так живем», - подчеркнул миллиардер.
Бизнесмен отметил, что люди, которые взяли ипотеку, «постоянно испытывают страх потери рабочего места и репутации» и перестают думать рационально.
Состояние Рыбакова оценивается в 1,3 миллиарда долларов. По версии Forbes он занимает 96-е место в списке богатейших россиян.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что ставки по ипотеке в России необходимо опустить до уровня 4-5% годовых, сообщает RT. По его мнение, это будет соответствовать нормам стран, которые достигли существенных показателей по жилищному строительству.
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