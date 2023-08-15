Миллиардер Авен заявил, что считает Латвию своим домом

Ранее США ввели санкции против Авена, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш назвал введение ограничений сигналом к проверке обоснованности получения миллиардером латвийского гражданства. Бюро по защите конституции (SAB) республики заявило, что учтет американские санкции в заключении о возможном лишении бизнесмена гражданства.

По словам Авена, с марта 2022 года он не работает в группе «Альфа» и сейчас ожидает разрешения властей Кипра на завершение процесса продажи своего бизнеса в РФ.

«Моя семья исторически связана с Латвией, и я считаю ее своим домом. <…> Мой сын также гражданин Латвии, учится в школе и с гордостью носит латвийскую символику своего спортивного клуба», — отметил предприниматель.

Авен подчеркнул, что соблюдал требования закона о гражданстве Латвии и не предпринял действий, которые могли бы оправдать его аннулирование. Бизнесмен намерен использовать все законные средства для защиты своих прав.

