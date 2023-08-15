Миллиардер Авен заявил, что считает Латвию своим домом
Миллиардер, бывший председатель совета директоров «Альфа-банка» Петр Авен заявил, что считает своим домом Латвию, больше года живет в республике и является ее налоговым резидентом. Об этом сообщает телеканал TV3 Ziņas.
Ранее США ввели санкции против Авена, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш назвал введение ограничений сигналом к проверке обоснованности получения миллиардером латвийского гражданства. Бюро по защите конституции (SAB) республики заявило, что учтет американские санкции в заключении о возможном лишении бизнесмена гражданства.
По словам Авена, с марта 2022 года он не работает в группе «Альфа» и сейчас ожидает разрешения властей Кипра на завершение процесса продажи своего бизнеса в РФ.
«Моя семья исторически связана с Латвией, и я считаю ее своим домом. <…> Мой сын также гражданин Латвии, учится в школе и с гордостью носит латвийскую символику своего спортивного клуба», — отметил предприниматель.
Авен подчеркнул, что соблюдал требования закона о гражданстве Латвии и не предпринял действий, которые могли бы оправдать его аннулирование. Бизнесмен намерен использовать все законные средства для защиты своих прав.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru