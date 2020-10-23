Microsoft судится за торговый знак Minecraft в России

Компания Microsoft, обладающая правами на популярную компьютерную игру Minecraft, намерена судиться за права на эту торговую марку в России, сообщает РБК.

По данным издания, в 2014 году ООО «Сити» запатентовало товарный знак Minecraft, но не использовало его.

Компания Microsoft и принадлежащий ей разработчик компьютерных игр Mojang Synergies AB обратились в Суд по интеллектуальным правам, подав иск против российской компании. Второй стороной в деле заявлена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).