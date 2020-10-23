Microsoft судится за торговый знак Minecraft в России
Компания Microsoft, обладающая правами на популярную компьютерную игру Minecraft, намерена судиться за права на эту торговую марку в России, сообщает РБК.
По данным издания, в 2014 году ООО «Сити» запатентовало товарный знак Minecraft, но не использовало его.
Компания Microsoft и принадлежащий ей разработчик компьютерных игр Mojang Synergies AB обратились в Суд по интеллектуальным правам, подав иск против российской компании. Второй стороной в деле заявлена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).
Указывается, что из-за сложившейся ситуации IT-компания не может зарегистрировать в России данный товарный знак.
Музыкант и автор песен Юрий Лоза ранее заявил о намерении подать в суд на Первый канал и на шоу «Голос» за использование его самой известной песни «Плот» без авторского разрешения. Музыкант напомнил, что является единственным правообладателем этой песни. Он также добавил, что заручился поддержкой адвокатов, которые уже готовят иск в суд. Сумму, на которую он претендует, Лоза не назвал.
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