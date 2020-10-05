Роскомнадзор призвал Google и Apple вместе бороться с пиратством

В Роскомнадзоре предложили компаниям Google и Apple вместе бороться с пиратством в мобильных приложениях. В сообщении российского ведомства, которое было направлено компаниям, предлагается организовать оперативное взаимодействие в рамках закона о защите интересов обладателей прав на произведения, распространяемые с использованием мобильных приложений.

Закон, который начал действовать в России 1 октября 2020 года, уточняет порядок исполнения решений судов магазинами приложений при нарушении ими авторских прав на распространяемые произведения. Роскомнадзор направил письма Google LLC и Apple Inc о вступившем в силу законе и попросил сообщить контакты для оперативного взаимодействия при исполнении судебных решений, пишут РИА Новости.

Согласно новым нормам, предусмотрена возможность блокировки мобильных приложений в случае отказа удаления пиратского контента. Роскомнадзор, после соответствующего обращения правообладателя в течение трёх рабочих дней определяет владельца информресурса (магазина приложений), на котором находится приложение-нарушитель, и направляет ему электронное уведомление о нарушении авторских прав с требованием ограничить доступа к информации.

Владелец ресурса должен в течение одного рабочего дня с момента получения уведомления от Роскомнадзора, чтобы проинформировать владельца приложения, который в свою очередь, в течение одного рабочего дня, обязан ограничить доступ к объектам авторских прав. Если этого не произойдёт, то владелец ресурса обязан ограничить доступ к этому приложению. В противном случае, принимать меры заставят операторов связи.

