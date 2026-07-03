Парламент Армении запретил участие в выборах проживающим за рубежом гражданам
Парламент Армении одобрил запрет на участие в голосовании на выборах для граждан республики, которые постоянно проживают за рубежом. Об этом сообщает RT.
Согласно документу, участвовать в парламентских выборах и референдумах смогут только те граждане страны, которые за 48 дней до проведения мероприятий постоянно проживали на территории Армении более года в течение последних двух лет.
«Запрет поддержали 63 депутата», — отметил спикер Национального собрания республики Ален Симонян.
Ранее армянские мужчины, которые приехали на проходившие 7 июня выборы в парламент с российской территории, столкнулись с выдачей повесток на границе, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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