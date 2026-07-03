Российский авторынок в первом полугодии вырос на 10%
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в июне 2026 года составили 114 625 штук. Как сообщили в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), это на 27,5% больше, чем в начале прошлого лета.
Продажи по итогам первых шести месяцев текущего года в России продали 600 844 новых автомобиля. Это на 10% процентов больше в годовом выражении.
Председатель Комитета автопроизводителей Алексей Калицев отметил, что авторынок в РФ сохраняет устойчивый рост, однако «без признаков бурного ускорения в обозримой перспективе».
«Ситуация остается непредсказуемой и чувствительной к изменениям в макроэкономике и регуляторной политике», - заключил он.
Ранее глава «Автостата» Сергей Целиков заявил, что за первые пять месяцев 2026 года объёмы продаж машин европейских марок выросли в РФ в два раза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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