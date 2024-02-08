Менеджеры «Яндекса» получат 35% компании и станут ее крупнейшими совладельцами
Менеджеры «Яндекса» получат 35% и станут крупнейшим среди пайщиков компании после ее реструктуризации, следует из материалов IT-компании.
Отмечается, что ни у одного из пайщиков не будет контролирующей доли.
В консорциуме еще четыре пайщика — структура Александра Чачава, предпринимателя и основателя венчурного фонда LETA Capital получила 25%, структура Павла Прасса, генерального директора одного из крупнейших специализированных депозитариев «ИНФИНИТУМ» - 15%, структура группы «ЛУКОЙЛ» - 15%; структура Александра Рязанова, многопрофильного инвестора и предпринимателя – 10%.
Российский «Яндекс» останется частной компанией, но государство предусмотрело пути отстаивания своих интересов в виде золотой акции и «некоторых сотрудников», заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Топ-лотом торгов Christie’s в Лондоне станет картина Магритта «Близкий друг»
- СМИ: В Аргентине предложили признать аборт преступлением
- Нидерланды заморозили активы России на более 660 миллионов евро
- Жена Панкратова-Черного опровергла слухи о госпитализации актера
- Памфилова: В бюллетенях на выборах президента РФ будет четыре кандидата
- Песков предупредил ФРГ о последствиях в случае национализации активов «Роснефти»
- «Напишет хиты!»: Критик Бабичев объяснил роль Жукова в «Новой Фабрике звезд»
- «Правила для всех»: Песков об отказе ЦИК регистрировать Надеждина кандидатом
- S7 запустила регулярное авиасообщение между Новосибирском и Баку
- Менеджеры «Яндекса» получат 35% компании и станут ее крупнейшими совладельцами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru