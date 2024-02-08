Менеджеры «Яндекса» получат 35% компании и станут ее крупнейшими совладельцами

В консорциуме еще четыре пайщика — структура Александра Чачава, предпринимателя и основателя венчурного фонда LETA Capital получила 25%, структура Павла Прасса, генерального директора одного из крупнейших специализированных депозитариев «ИНФИНИТУМ» - 15%, структура группы «ЛУКОЙЛ» - 15%; структура Александра Рязанова, многопрофильного инвестора и предпринимателя – 10%.

Российский «Яндекс» останется частной компанией, но государство предусмотрело пути отстаивания своих интересов в виде золотой акции и «некоторых сотрудников», заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко «Радиоточке НСН».

