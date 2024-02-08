Менеджеры «Яндекса» получат 35% компании и станут ее крупнейшими совладельцами

Менеджеры «Яндекса» получат 35% и станут крупнейшим среди пайщиков компании после ее реструктуризации, следует из материалов IT-компании.

Отмечается, что ни у одного из пайщиков не будет контролирующей доли.

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В консорциуме еще четыре пайщика — структура Александра Чачава, предпринимателя и основателя венчурного фонда LETA Capital получила 25%, структура Павла Прасса, генерального директора одного из крупнейших специализированных депозитариев «ИНФИНИТУМ» - 15%, структура группы «ЛУКОЙЛ» - 15%; структура Александра Рязанова, многопрофильного инвестора и предпринимателя – 10%.

Российский «Яндекс» останется частной компанией, но государство предусмотрело пути отстаивания своих интересов в виде золотой акции и «некоторых сотрудников», заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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